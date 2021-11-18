Fethi Başağa, Libya'da başkanlık seçimleri için aday oldu

Fethi Başağa, Libya'da başkanlık seçimleri için aday oldu

Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Başağa, başkanlık için yarışacağını duyurdu. Başağa, "2011 öncesine dönmeyeceğiz" mesajı verdi.

Libya eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa, 24 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını duyurdu.

Başağa, Libya Yüksek Seçim Komisyonu'na adaylık başvurusu için gereken belgeleri teslim etti.

"LİBYA, 2011'DEN ÖNCEKİ HALİNE DÖNMEYECEK"

Ardından basına açıklamalarda bulunan Başağa, "Libya, 2011'den önceki haline geri dönmeyecek. Libya, eski halinden tamamen farklı." dedi.

"HALK BİZİ SEÇECEK"

Libya'da yapılacak seçimlerin ülke için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başağa, "Libya halkının bizi seçeceğine olan güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

FETHİ BAŞAĞA KİMDİR

Libya'nın önde gelen siyasi liderlerinden Başağa, 1962'de Misrata kentinde dünyaya geldi.Havacılık Fakültesi'nden "teğmen" rütbesiyle mezun olan Başağa, 2011’de Muammer Kaddafi rejimine karşı başlayan 17 Şubat Devrimi'ne katılarak Misrata Askeri Meclisi'nde yer aldı.

TÜRKİYE'YE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Türkiye'ye yakınlığıyla da tanınan Başağa, Fayiz es-Serrac başbakanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde 2018-2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı yaptı.

Başağa, Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat 2021'deki hükümet seçimi oylamasında başbakan adayı olmuş ancak seçimi az farkla Abdulhamid Dibeybe kazanmıştı.