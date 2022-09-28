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    FETÖ elebaşı Gülen, Ege'deki gerilimde Yunanistan'ı destekliyor

    FETÖ elebaşı Gülen, Ege'deki gerilimde Yunanistan'ı destekliyor

    Eli kanlı örgütün lideri, Türkiye'nin Yunan adalarını işgal etmek istediğini ileri sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:32
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    Yunanistan, Ege adalarını uluslararası anlaşmaları ihlal ederek silahlandırıyor.

    Sorunların karşılıklı diyalogla çözülebileceğini her seferinde yüksek sesle dile getiren Türkiye ise Atina'nın hukuksuz adımlarına dikkati çekiyor.

    Türkiye'yi Yunanistan'a şikayet etti

    Yunan hükümeti, asılsız iddialarla uluslararası alanda taraftar toplamaya çalışırken, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini düzenleyen FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in desteğini aldı.

    Gülen, Yunanistan basınından Alpha televizyonuna konuşarak, Türkiye'yi suçlamaya kalkıştı.

    FETÖ elebaşından Atina'ya güzelleme

    Türkiye'nin Yunan adalarını "işgal etmekten" söz ettiği şeklinde asılsız iddialar ortaya atan Gülen, "Herkes olduğu yerde durmalı. Yunanistan, her zaman dünyadaki tüm kültürlerin gelişimi için bir dayanak olmuştur." sözlerini sarf etti.

    "Bazıları atmosferi bozmak için çaba harcıyor"

    Açıkça Atina'dan yana taraf olan FETÖ elebaşı, "Yunanistan, çok sayıda insanı ağırlayan küçük bir ülkedir.

    Bu son derece önemli bir şey ve herkes tarafından kabul edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çaba harcıyor." dedi.

    FETÖ elebaşı Gülen, Ege deki gerilimde Yunanistan ı destekliyor #1

    Yunanistan, FETÖ'cülere kol kanat gerdi

    Fetullah Gülen'in Yunanistan ile ilgili açıklamaları sürpriz değil. Öyle ki söz konusu ülke, FETÖ mensuplarının ilk sığındığı ülkeler arasında yer alıyor.

    Yunanistan, FETÖ'cü teröristlerin darbe girişiminden sonra ilk kaçış noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

    FETÖ elebaşı Gülen, Ege deki gerilimde Yunanistan ı destekliyor #2


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