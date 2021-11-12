Polis Akademisi'ne Giriş 2012 yılı sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik soruşturmada, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Polis Akademisi'ne Giriş 2012 yılı sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı oldukları belirtildi.

ŞÜPHELİLER DEŞİFRE EDİLDİ

İtirafçıların ifadeleri ile sınava örgüt evlerinde hazırlanan kişiler ile bu evlerde mahrem imamlık yapan, evlere öğrencileri yönlendiren bazı şüpheliler deşifre edildi.

FETÖ'nün Polis Akademisi 2012 Sınavı soruşturmasında 8 gözaltı ViDEO

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

İtirafçı ifadelerinin yanı sıra şüphelilerden bazılarının, FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması olan Bylock'u kullandıkları, bazılarının da kamuya açık büfe ve ankesörlü telefon hatlardan iletişim kurdukları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine, İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı.