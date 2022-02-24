Euro
15.87
1.35%
Dolar
14.03
1.55%
Altın
861.53
1.55%
Borsa
1851
-8.17%
Bitcoin
516.954
-1.91%
BTXN Coin
38.80
-2.68%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    FIFA: Her türlü şiddeti kınıyoruz

    FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadığı bir yazılı açıklama yayınladı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 22:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FIFA: Her türlü şiddeti kınıyoruz

    Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı operasyonu kınayan FIFA bir açıklama yayınladı.

    "ŞİDDET ASLA BİR ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

    FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "FIFA, Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımını ve her türlü şiddetini kınıyor. Şiddet asla bir çözüm değildir ve FIFA tüm tarafları yapıcı diyalog yoluyla barışı yeniden sağlamaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

    Açıklamada, FIFA'nın yaklaşan FIFA Dünya Kupası Katar 2022 elemeleri ile Ukrayna ve Rusya'daki uluslararası futbol maçları hakkında yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili olarak gelişmeleri takip edecekleri ifade edildi.

    FIFA: Her türlü şiddeti kınıyoruz #1


    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    İnmemiş testis rahatsızlığı, kanser riskini artırıyor
    Sağlık

    İnmemiş testis rahatsızlığı, kanser riskini artırıyor

    2021 dördüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 8,7
    Ekonomi

    2021 dördüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 8,7

    Görüş Bildir