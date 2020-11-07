Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'dan, Joe Biden için kutlama mesajı

Ada ülkesinin Başbakanı, Biden'ı etiketlediği paylaşımında, ABD'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

ABD'de 59. başkanlık seçimi sonuçları netleşmeden, yarışı önde götüren Joe Biden için bir kutlama mesajı paylaşıldı.

"TEBRİKLER BIDEN"

Okyanusya'da bulunan ada ülkesi Fiji'nin Başbakanı Frank Bainimarama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ı etiketleyerek, "Tebrikler" notunu düştü.

Bainimarama, mesajında "İklim tehlikesinden kurtarmamız gereken bir gezegenimiz ve yeniden inşa etmemiz gereken bir küresel ekonomi var." dedi.

"ABD'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Fiji Başbakanı, paylaşımını "çok taraflı çabaların başında ABD'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu" savunarak tamamladı.