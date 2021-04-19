Fiji’de 1 yıl sonra ilk koronavirüs vakası görüldü

Aylar sonra görülen ilk vakanın ardından iki kentte karantina ilan edildi.

Okyanusya ülkesi Fiji'de aylar sonra bir koronavirüs vakası daha tespit edildi.

Yaklaşık bir yıl boyunca vaka görülmeyen 896 bin nüfuslu ada ülkesi Fiji Cumhuriyeti'nde geçen yıl nisan ayından bu yana ilk vaka görüldü.

YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, 53 yaşındaki bir kadının koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Ülkenin en büyük iki kenti olan Nadi ve Lautoka'da ilk kez karantina ilan edildiği açıklandı.

TOPLAM CAN KAYBI SAYISI 2

Fiji Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Hızlı temas takibine yardımcı olmak ve daha fazla bulaş olasılığını azaltmak için Nadi ve Lautoka bölgelerinde bu sabah 04.00'ten itibaren karantina ilan ediyoruz. Tüm Fijililer evde kalmalı. Halka açık toplantılar olmamalı. Temel tıbbi hizmetler dışında hiçbir hizmet çalışmamalıdır." denildi.

Fiji’de pandeminin başlangıcından bu yana 100’den az vaka görüldüğü ve sadece 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.