Filipinler’de 433 kişi, büyük ikramiyeyi kazandı

236 milyon pezo değerindeki Büyük Loto, 433 kişiye çıkınca tartışmalar başladı. Lotonun şüpheli olduğu iddiaları ile soruşturma çağrısında bulunuldu.

Filipinler’de cumartesi günü yapılan Büyük Loto çekilişi ses getirdi...

Tam 433 kişi, 9-45-36-27-18-54 sayılarını tutturarak 236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiyeyi kazandı.

Yaşanan olay, ülkedeki loto güvenirliği tartışmalarının fitilini ateşledi.

Filipinler Üniversitesi'nden Matematik Profesörü Guido David, çok sayıda kişinin doğru sayıları tutturma ihtimalinin "binden fazla sıfırla takip edilen" bir sayı olduğunu ifade etti.

“Sayıların hepsi 9’un katları”

İHA’nın haberine göre; David, "Sayılara bakarsak hepsi 9’un katları. Bu yüzden bazı insanlar bunu oldukça şüpheli buluyor." dedi.

David, ayrıca bir kişinin Büyük Loto çekilişini kazanma ihtimalinin 29 milyonda bir olduğunu söyleyerek, "Sonucu olağandışı veya şaşırtıcı bulan insanları suçlamıyorum. Ben de sonuca şaşırdım." ifadesini kullandı.

Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, sonucun "şüpheli" olduğunu belirterek, soruşturma açılması çağrısında bulundu. Pimentel, "Bu loto oyunları Filipinler Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiştir. Bu nedenle, bu oyunların dürüstlüğünü korumamız gerekiyor." dedi.

“Herhangi bir usulsüzlük yok”

Filipin Yardım Kuruluşu Çekiliş Ofisi (PCSO) Müdürü Melquiades Robles ise herhangi bir usulsüzlük olmadığını söyledi.

PCSO’ya göre, kazananlarının çoğu Metro Manila bölgesinden. 236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiye, 433 kişiye bölündüğünde kazanan her bir kişiye 545 bin pezo (9 bin 276 dolar) düşüyor. Büyük Loto’ya katılanlar 1’den 55’e kadar 6 sayı seçiyor.