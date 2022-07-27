Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem: Can kaybı artabilir

Yerin 10 kilometre derinliğinde ve 7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem evlerde ciddi hasara yol açarken 2 kişi can verdi. Uzmanlar can kaybının artacağını düşünüyor.

Günaydoğu Asya ülkesi olan Filipinler, adeta beşik gibi sallandı.

Abra ilinin dağlık bölgesinde 7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Oluşan korkunç deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilirken 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı ev ve binalarda büyük hasar oluştu.

Artçı depremler devam etti

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle bugün sabah meydana gelen depremin ardından büyüklükleri 2 ila 5 arasında değişen artçı depremler kaydedildiğini açıkladı.

"Deniz seviyesindeki bozuklukları oluşturabilir"

Yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığını belirterek “Mevcut verilere göre yıkıcı bir tsunami tehdidi bulunmamaktadır. Ancak bu büyüklükteki depremler, Abra ilinin deprem merkez üssüne yakın kıyılarda gözlenebilecek olağandışı deniz seviyesi bozuklukları oluşturabilir” açıklamasını yaptı.

İptal edilen seferler yeniden başlatılacak

Filipin itfaiyesi yetkilileri, bölgedeki konutlarda ve binalarda büyük hasar meydana geldiğini ifade ederek şimdilik 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ulaştırma Müdürlüğü, deprem ve artçı depremler sebebiyle bazı demiryolu seferlerinin iptal edildiğini, kademeli olarak seferlerin tekrar başlayacağını açıkladı.

Can kaybı artabilir

Çevredeki çok sayıda yerleşimde ağır hasara yol açan depremde can kaybının artacağından endişe ediliyor.

































