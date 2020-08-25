Filipinler'de bombalı saldırı

Ülkenin güneyinde bir saat arayla bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Filipinler'de dün art arda meydana bombalı saldırılardan ilki, Jolo kentindeki bir iş hanı önünde, motosiklete yerleştirilen el yapımı bombasının infilak ettirilmesiyle gerçekleşmişti. İlk belirlemelere göre 5 asker ve 6 sivil hayatını kaybetmişti.

İkinci bombalı saldırı da ilk patlamanın yaşandığı yerin yakınlarındaki bir sokakta, intihar bombacısı bir kadının üzerindeki bombayı patlatmasıyla meydana gelmişti. Olayda intihar bombacısı dahil bir asker ve bir polis hayatını kaybetmişti.

Basına açıklama yapan Batı Mindanao Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Corleto Vinluan, eylemleri planlayan kişinin Ebu Seyyaf lideri Hatib Sawadjaan'ın yeğeni Mundi Sawadjaan olduğunu öne sürmüştü.

BİR ASKERİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

Polis biriminden yapılan açıklamada, bugün olay yerinde bir askerin daha cesedine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf'ın planladığına dair iddiaların araştırıldığı kaydedildi.