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    Filipinler'de katarakt hastası, 20 yıl sonra gören gözleriyle ağladı

    Filipinler'de 65 yaşındaki katarakt hastası adam, yapılan ameliyat ile 20 yıl sonra yeniden görmeye başla duygu dolu anlar yaşadı.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 06:29
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 06:41
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    Filipinler'de katarakt hastası, 20 yıl sonra gören gözleriyle ağladı

    Filipinler’de iki gözünde de katarakt olan 65 yaşındaki adam, maddi durumu ameliyat parasını karşılamaya yetmediği için 20 yıldır görme yetisini kaybetmiş halde yaşıyordu. Yaşlı adamın durumuna üzülen komşuları ve bir hayır kurumu sayesinde yaşlı adamın katarakt ameliyatı olması sağlandı.

    GÖRMEYE BAŞLAYINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Luzon bölgesindeki Pampanga kentinde bulunan Uluslararası Göz Merkezi’nde 12 Mart’ta katarakt ameliyatı olan yaşlı adam, 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Yaşlı adam, yeniden görmeye başladığı ilk anlarda ise gözyaşlarını tutamayarak duygu dolu anlar yaşadı. Ameliyatın ardından yaşlı adam, Doktor Noel Lacsamana’ya teşekkür ederek sarıldı.

    Filipinler'de katarakt hastası, 20 yıl sonra gören gözleriyle ağladı-Video

    7 DAKİKALIK OPERASYON

    Doktor Lacsamana yaptığı açıklamada, operasyonun 7 dakika sürdüğünü belirterek, "Çok özel bir andı. Hasta bunca yıldan sonra tekrar görebildi" dedi.

    EŞİ DE DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

    Yaşlı adamın eşi de kocasının yeniden görmeye başladığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı kadın, "Kocam önce sağ gözündeki görüşünü kaybetti, sonra sol gözündeki görmeyi de yavaş yavaş kaybetti. Bir daha görebileceği umudunu neredeyse yitiriyordum" dedi.

    Filipinler de katarakt hastası, 20 yıl sonra gören gözleriyle ağladı #1

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