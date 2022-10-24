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    Filipinler'de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor

    Filipinler'de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor

    Kopya önleyici mekanizmalar giyen öğrenciler, gülümseten anlara neden oldu. Bu sayede kimsenin kopya çekmediği, öğrencilerin motivasyonunun arttığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:18
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    Filipinler'de sınav öncesinde öğrencilerden, başlık takmaları istendi.

    Bu sayede sınav sırasında öğrencilerin birbirlerinin kağıdına bakmasının önlenmesi hedeflendi.

    Legazpi şehrinde öğrencilerin birçoğu, karton, yumurta kutuları ve diğer geri dönüştürülmüş malzemelerden ev yapımı mekanizmalar oluşturdu.

    Ev yapımı mekanizmalar viral oldu

    Sıralarına yerleşen öğrencilerin taktığı başlıklar, ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıkarırken, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Öğretmenleri BBC'ye verdiği demeçte, sınıflarda "bütünlük ve dürüstlük" sağlamak üzere eğlenceli bir yol aradığını anlattı.

    Kimse kopya çekerken yakalanmadı

    İlk başta öğrencilerden kağıttan basit bir tasarım yapmaları istendi. Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Makine Mühendisliği Profesörü olan Mary Joy Mandane-Ortiz, fikrin "gerçekten etkili" olduğunu söyledi.

    Öğrencilerin birçoğu sınavlarını erken tamamlarken, bu yıl kimse kopya çekerken yakalanmadı.

    Sıkı sınav şartları motive etti

    Ayrıca sınavlarda bu yıl daha iyi performans gösterdikleri ifade edilen öğrencilerin, sıkı sınav koşulları altında motivasyonlarının arttığı vurgulandı.

    Söz konusu tekniğin, 9 yıl önce Tayland'da kullanıldığı belirtildi.

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #1

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #2

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #3

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #4

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #5

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #6

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #7

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #8

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #9

    Filipinler de öğrencilerin kopyaya karşı giydiği şapkalar konuşuluyor #10


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