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- Filipinler'de polis memuru dövüş horozunun kurbanı oldu
Filipinler'de polis memuru dövüş horozunun kurbanı oldu
Filipinler'de yasa dışı horoz dövüşü yaptırılan bir mekana baskın düzenleyen ekipte yer alan polis memuru, bir horozun kurbanı oldu.
- AA
- 28.10.2020 - 15:03
Filipinler'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı...
BBC'nin haberine göre, Kuzey Samar bölgesinde meydana gelen olayda dövüş horozuna takılan çelik mahmuzun Teğmen Christine Bolok'un sol uyluğundaki atardamarı kestiği belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan teğmen kurtarılamadı.
"25 YILLIK MESLEK HAYATIMDA İLK DEFA BİR KİŞİYİ DÖVÜŞ HOROZUNUN MAHMUZU NEDENİYLE KAYBETTİM"
Kuzey Samar Emniyet Müdürü Albay Arnel Apud, "talihsiz" kaza için "Bana ilk haber verildiğinde inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk kez bir kişiyi dövüş horozunun mahmuzu nedeniyle kaybettim." diye konuştu.
Mekanda ayrıca 3 kişinin gözaltına alındığı, 7 dövüş horozuna el koyulduğu belirtildi.
Filipinler'de pazar günleri ve bayramlarda ruhsatlı mekanlarda oynatılmasına izin verilen horoz dövüşü, koronavirüs salgınında yasaklanmıştı.