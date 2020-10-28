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Filipinler'de polis memuru dövüş horozunun kurbanı oldu

Filipinler'de polis memuru dövüş horozunun kurbanı oldu

Filipinler'de yasa dışı horoz dövüşü yaptırılan bir mekana baskın düzenleyen ekipte yer alan polis memuru, bir horozun kurbanı oldu.