Filipinler’de sel felaketi

Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Sel sularının bel seviyesini geçtiği belirtildi.

Filipinler’de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonucu 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

50 bine yakın kişi tahliye edildi

Açıklamada, ayrıca sel nedeniyle 45 bin 700 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Misamis Occidental eyaletinde, nehirlerin taşması sonucu köyler ve otoyolların sular altında kaldığı, elektrik hatlarında hasar meydana geldiği bildirildi.

Sel suyu, bel seviyesini geçti

Sahil güvenlik ekiplerinin selde mahsur kalan onlarca kişiyi kurtardığı öğrenilirken, Gingoog şehrinde sel sularının bel seviyesini aştığı belirtildi.

İHA’da yer alan habere göre de selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.