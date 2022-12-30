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    Filipinler'de sel felaketi can alıyor

    Bölgede geçtiğimiz hafta başlayan sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Bu etki ile hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 10:04
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    Filipinler'de sel felaketi can alıyor

    Sağanak yağış, Filipinler'de hayatı durma noktasına getirdi.

    Misayas ve Mindanao bölgeleri ve ülkenin birçok farklı bölgesinde geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağış başladı. Giderek artan yağış, can aldı.

    Ölü sayısı 44 oldu

    Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e, kayıp sayısının ise 28'e yükseldiği bildirildi.

    50 binden fazla kişi evini terk etti

    Köyler, kasabalar ve yollar sular altında kalırken, 50 binden fazla kişinin evlerini terk ettiği belirtildi. Yağmurların aralıklı olarak devam ettiği aktarıldı.

    Sel felaketinin altyapıda ve tarım arazilerinde yol açtığı zararın ise 1.36 milyar peso (24.4 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.


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