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    Filipinler’de tropikal fırtına: Can kaysı artıyor

    Tropikal fırtına Megi’nin yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı.
    • 12.04.2022 - 16:18
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    Filipinler’de tropikal fırtına: Can kaysı artıyor

    Filipinler'de tropikal yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

    AA’nın haberine göre, son günlerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

    Karanlıkta çalışma askıya alındı

    Yetkililer, Leyte bölgesine bağlı Baybay şehrinde arama kurtarma çalışmalarının, karanlıkta devam etmenin "çok tehlikeli" olması sebebiyle askıya alındığını bildirdi.

    Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) Sözcüsü Mark Timbal, Baybay şehri çevresindeki toprak kaymalarının “tehlikeli bölgenin dışındaki” yerleşimlere ulaştığını belirterek, “Heyelanın hedefi olan evlerde insanlar vardı.” dedi.

    30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi

    Son bir haftada ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde 200'e yakın sel olayı bildirildi. Sel baskınları nedeniyle yaklaşık 30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi.

    Filipinler’de tropikal fırtına: Can kaysı artıyor #1

    2013’te 6 binden fazla kişi öldü

    Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler’de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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