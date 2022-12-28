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    Filipinler’deki sel felaketinde can kaybı 25’e yükseldi

    Etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken, kayıp olarak kayıtlara geçen 26 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
    • 28.12.2022 - 10:30
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    Filipinler’deki sel felaketinde can kaybı 25’e yükseldi

    Filipinler’in Misayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı.

    Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi’nden (NDRRMC) bugün yapılan açıklamada, şiddetli yağmur kaynaklı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e, kayıp sayısının ise 26’ya yükseldiği bildirildi.

    393 bin 69 kişi etkilendi

    Felaketin ülke genelinde toplam 393 bin 69 kişiyi etkilediği açıklanırken, 81 bin 443 kişinin 292 sığınma evinde bulunduğu kaydedildi.

    Öte yandan, bin 196 evin şiddetli yağış veya sel nedeniyle kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldiği açıklanırken, 116 yol ve köprüde de altyapı zararı tespit edildiği ifade edildi.

    Filipinler’deki sel felaketinde can kaybı 25’e yükseldi #1

    Ölü sayısı arttı

    NDRRMC dün felakette hayatını kaybedenlerin sayısını 13 olarak açıklamış, kayıp olarak kayıtlara geçen 23 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.

    Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi ise (PAGASA), mevsim normallerinin üzerindeki yağışların önümüzdeki günlerde de farklı bölgelerde etki gösterebileceği uyarısında bulunmuştu.

    Filipinler’deki sel felaketinde can kaybı 25’e yükseldi #2

    Filipinler’deki sel felaketinde can kaybı 25’e yükseldi #3


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