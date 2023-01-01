Filipinler'deki sel felaketinde ölü sayısı 49 oldu

Misayas ve Midanao bölgelerindeki şiddetli yağışın beraberinde başlayan sel felaketi bilançosu ağırlaşıyor. Felakette, ölü sayısının 49'a yükseldiği aktarıldı.

Filipinler'deki sel felaketi can almaya devam ediyor.

Misayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor.

Ölü sayısı 49 oldu

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a, kayıp sayısının ise 22'ye yükseldiği ve 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

50 binden fazla kişi evini terk etti

Köyler, kasabalar ve yollar sular altında kalırken, 50 binden fazla kişinin selden etkilenerek evlerini terk ettiği belirtildi.

Sel felaketinin altyapıda ve tarım arazilerinde yol açtığı zararın 1.43 milyar peso (24.4 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.