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    Filipinler'i 'Nalgae Tayfunu' vurdu

    Nalgae Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükselirken, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketlerinde 69 kişi yaralandı. 63 kişinin de arandığı belirtiliyor.
    • 31.10.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:45
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    Filipinler'i 'Nalgae Tayfunu' vurdu

    Filipinler'in güney kesimlerine geçtiğimiz cuma günü itibarıyla ulaşan Nalgae Tayfunu, yavaş yavaş etkisini yitiriyor…

    Felaketin bilançosu da netleşmeye başladı.

    98 ölü

    Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e ulaştığı bildirildi.

    Filipinler i Nalgae Tayfunu vurdu #1

    63 kişi aranıyor

    İHA'nın haberine göre felakette 69 kişinin de yaralandığı kaydedilirken, kayıp olarak kayıtlara geçen 63 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

    Öte yandan, tayfunun ülke altyapısına verdiği maddi zararın boyutunun yaklaşık 13 milyon dolar olduğu ifade edilirken, tarım arazilerinde de en az 7.5 milyon dolarlık maddi zarar kayda geçtiği öğrenildi.

    Filipinler i Nalgae Tayfunu vurdu #2

    Filipinler'i terk edecek

    Yılda ortalama 20 tayfunun vurduğu Filipinler, son olarak Nalgae Tayfunu'nun etkisi altına girmiş; Datu Odin Sinsuat, Datu Blah Sinsuat ve Upi bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde gözlenen şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu.

    Binlerce yapı sular altında kalırken, tayfunun bugün itibarıyla ülkeyi terk edeceği ve Güney Çin istikametine yöneleceği açıklanmıştı.

    Filipinler i Nalgae Tayfunu vurdu #3

    Filipinler i Nalgae Tayfunu vurdu #4

    Filipinler i Nalgae Tayfunu vurdu #5


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