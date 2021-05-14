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Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı

Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı

Filistin'den yapılan açıklamada ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtığı ifade edildi.