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    Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı

    Filistin'den yapılan açıklamada ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtığı ifade edildi.
    • AA
    • 14.05.2021 - 21:41
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 21:52
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    Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı

    Filistin'den yapılan açıklamada ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtığı ifade edildi.

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