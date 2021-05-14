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- Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı
Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı
Filistin'den yapılan açıklamada ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtığı ifade edildi.
- AA
- 14.05.2021 - 21:41
- Güncelleme : 14.05.2021 - 21:52
Filistin'den yapılan açıklamada ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtığı ifade edildi.
Ayrıntılar gelecek...