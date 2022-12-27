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    Filistin: İsrail bu yıl 220'den fazla Filistinliyi öldürdü

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in 2022'de 220'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü ve 832 binayı yıktığını açıkladıbbb
    • 27.12.2022 - 17:56
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    Filistin: İsrail bu yıl 220'den fazla Filistinliyi öldürdü

    Filistin Bakanlar Kurulu’nun haftalık toplantısı yapıldı.

    Toplantıda Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in ihlal ve saldırıları ile yıl boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

    “220'den fazla şehit verdik”

    "Bu yıl, 220'den fazla şehit verdiğimiz, dokuz binden fazla kişinin yaralandığı ve 6 bin 500 tutuklunun bulunduğu acı dolu bir yıl oldu." diyen İştiyye, İsrail'in aynı dönemde Filistinlilere ait 832 binayı yıktığını ve 13 bin zeytin ağacını söktüğünü kaydetti.

    Filistinlilerin bu saldırılara cesaret ve soğukkanlılıkla karşı koyduğunu ifade eden İştiyye, halkın toprağına yönelik her türlü ihlalle mücadele edeceğini ve fedakarlıklarıyla ulusal kurtuluş projesini koruyacağını dile getirdi.

    Filistin: İsrail bu yıl 220 den fazla Filistinliyi öldürdü #1

    İşsizlik yüzde 46,6 dolaylarında…

    Filistin'e uluslararası yardımların 2022'de önemli oranda düşüş yaşandığını aktaran İştiyye, İsrail'in Filistin vergilerinde kesintiye devam etmesi, koronavirüs salgını ve Ukrayna savaşının yansımaları nedeniyle ulusal ekonominin ve mali bütçelerinin zarar gördüğü krizlerle mücadele ettiklerini anlattı.

    Abluka ve bölünme nedeniyle Gazze Şeridi'nde işsizliğin yaklaşık yüzde 46,6 dolayında olduğunu belirten Iştiyye, bu zor süreçleri aşabilmeleri için Arap ülkelerinin desteğinin ve uluslararası yardımların sürmesini umduğunu söyledi.

    Filistin: İsrail bu yıl 220 den fazla Filistinliyi öldürdü #2

    Filistin: İsrail bu yıl 220 den fazla Filistinliyi öldürdü #3


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