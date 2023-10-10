Filistin: İsrail saldırılarda fosfor bombası kullandı Filistin, İsrail'in Gazze'de nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda uluslararası yasaklı olan fosfor bombası kullandığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar şiddetini artırıyor.

Yaşananlar tüm dünyada yakından takip ediliyor.

"İsrail uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor"

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Raporlara da yansıdı

Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.