Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı! 4 hastane hizmet dışı kaldı... Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında hedef aldığı 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

İHA

Hamas güçlerinin İsraili karşı başlattığı sızma girişiminin ardından çıkan savaşta tansiyon yükseliyor...

İsrail ve Hamas çatışmarı devam ederken tüm dünya yaşananları yakından takip ediyor.

İsrail, tüm dünyanın tepkisine rağmen Gazze'de yerleşim yeri ve hastanelere hava saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

44 sağlık personeli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 44 sağlık personelinin hayatını kaybettiği, 70'inin ise yaralandığı belirtildi.

4 hastane hizmet dışı

Açıklamada ayrıca, Beit Hanoun, Al-Karama, Al-Durrah Çocuk Hastanesi ve Uluslararası Göz Hastanesi olmak üzere 4 hastanenin İsrail saldırılarının ardından hizmet dışı kaldığını, 19 sağlık kuruluşunun ise İsrail güçleri tarafından hedef alındığını duyurdu.

Hastaneler yüzde 150 dolu

Gazze'deki hastanelerde yüzde 150’ye yükselen doluluk oranı nedeniyle ilk yardım hizmetleri 18 sağlık ocağında verilmeye devam ediyor.

Cibaliye şehrindeki Yemen Al-Saeed Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle bölümler acil servise alındı.

14 ilk yardım merkezinde kesinti

Gazze ve kuzey kesiminde bulunan 14 ilk yardım merkezinde yaşanan yakıt sıkıntısı sebebiyle elektrik kesildi ve çalışmalar durduruldu.

Hastanelerde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt stoku tükendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere tıbbi malzeme getirilmesinde herhangi bir gecikmenin daha fazla can kaybına neden olabileceğini belirttildi.

Uluslararası topluma ve kurumlara acil tıbbi ihtiyaçların hızlandırılması talebinde bulundu.

Can kaybı yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 3 bin 785’e yükseldiğini açıklamıştı.

Hayatını kaybedenlerin bin 524’ünün çocuk, bininin kadın ve 120’sinin yaşlı olduğu belirtilmiş, 12 bin 493 yaralının 3 bin 983’ünün çocuk, 3 bin 300’ünün ise kadın olduğu aktarılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)