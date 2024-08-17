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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze’de ilk çocuk felci vakasını duyurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze’de ilk çocuk felci vakasını duyurdu Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki teyit edilen ilk çocuk felci vakasının Deir el-Balah kentinde aşı yapılmamış 10 aylık bir bebekte tespit edildiği belirtildi.