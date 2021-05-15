Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan tıbbi yardım çağrısı

İsrail güçlerinin yol ve sağlık merkezlerini hedef alması üzerine, uluslararası kuruluşlara sağlık tesislerini korumak için yardım çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı resmi açıklamada, İsrail güçlerinin çatışma bölgelerinde yoğun nüfuslu yerleri, yol altyapısını ve sağlık merkezlerini hedef aldığını belirtti.

Bakanlık, bu durumun hastanelerde hasara neden olduğunu ve tıbbi malzeme sevkiyatını engellediğini belirterek uluslararası kuruluşlardan yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ YARALILARA ULAŞAMIYOR

Sivillerin tehditle evlerinden sığınaklara götürüldüğünü belirten Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yayılması için tehlikeli bir ortam oluştuğunu ve bunun, Gazze'nin İsrail saldırılarıyla tükenmiş olan sağlık sistemi üzerindeki yükü artırdığını söyledi.

İSRAİL YOLLARI KAPATTI

Açıklamada, İsrail güçlerinin yol altyapısını ve sağlık merkezlerini doğrudan hedeflenmesinin, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamamasına ek olarak hastaların tıp merkezlerine erişimini engellediği vurgulandı.

Bakanlık, Kuzey Gazze Şeridi'ndeki Beit Hanoun Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin kısmi hasarına ek olarak Hala Al Shawa Sağlık Merkezi’nin de tamamen yıkıldığını belirtti.

İsrail işgalinin geçiş noktalarını kapatarak bölgedeki hastaneleri besleyen elektrik santralleri için yakıt sevkiyatını durdurduğunu belirten Bakanlık, bu durumun yoğun bakım üniteleri ve hayati hizmetlerin ihtiyacı olan elektriği alamamasına neden olduğunu belirtti. Yetkililer, aşırı kalabalık nedeniyle hastaların yurt dışına sevkiyatı talebinde bulundu.