Filistin: Yahudi yerleşimcilerin saldırıları şiddet döngüsüne yol açacak

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin artan saldırılarına yönelik yapılan açıklamada Filistin Devlet Başkanlığı, olayların şiddet döngüsüne yol açacağı konusunda uyardı.

Filistin Devlet Başkanlığı, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin teşviki ve himayesinde yerleşimci terörünün her geçen gün arttığı" belirtilerek, saldırıların durması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının sahip olmadığı istikrar ortamından kimsenin yararlanamayacağı vurguladı.

"Bu yapılanlar bölgenin bir şiddet döngüsünde kalmasına yol açacaktır." ifadeleri yer aldı.

“İSRAİL HÜKÜMETİ ŞİDDET TERÖRÜNDEN DOĞRUDAN SORUMLUDUR”

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile, Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine ve beldelerine yönelik saldırıları nedeniyle ‘çatışma bölgesinde durumun kontrolden çıkması ve bunun tehlikeli sonuçları’ konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, "İsrail hükümeti ve Başbakan Naftali Bennett, yerleşimcilerin şiddet ve teröründen tamamen ve doğrudan sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

427 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now), 15 Aralık'ta yayımladığı raporda, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mallarına yönelik saldırılarının arttığını duyurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de bu yılın ocak ayından kasıma kadar Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin 427 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

YERLEŞİM BİRİMLERİ YASA DIŞI OLARAK KABUL EDİLİYOR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.