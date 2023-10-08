Filistin'de can kaybı 400'ü geçti Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 413'e, yaralı sayısının ise 2 bin 243'e yükseldiğini açıkladı.

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İHA

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı arttı.

Filistin'de can kaybı 413'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 78'i çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 413'e, yaralı sayısının ise 213'ü çocuk ve 140’ı kadın olmak üzere 2 bin 243'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'de can kaybı 700

Hamas’ın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 700’e, yaralıların sayısı ise 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişiye yükselmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)