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Filistin’de nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğun kurtarılma anı

Filistin’de nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğun kurtarılma anı

Filistin’de ailesi tarafından sağlık merkezine getirilen ve nefes borusuna yiyecek kaçtığı için boğulmak üzere olan çocuk, merkezdeki doktor tarafından kurtarıldı.