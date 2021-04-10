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    Filistin’de nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğun kurtarılma anı

    Filistin’de ailesi tarafından sağlık merkezine getirilen ve nefes borusuna yiyecek kaçtığı için boğulmak üzere olan çocuk, merkezdeki doktor tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 13:16
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    Filistin’de nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğun kurtarılma anı

    Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Cenin kentinin güneyinde yaşanan olayda, telaşla eşiyle sağlık merkezine giren anne, kucağında tuttuğu ve nefes borusuna yemek kaçtığı için boğulmak üzere olan kız çocuğu için yardım istedi.

    Odadan yardıma koşan doktor, çocuğa müdahale ederek tekrar nefes almasını sağladı.

    BABADAN DOKTORA TEŞEKKÜR

    O anlar saniye saniye sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca yansırken, baba evladını kurtaran dokturun ayaklarına kapanarak teşekkür etti.

    Filistin’de nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğun kurtarılma anı ViDEO

    Filisin doktor baba

    Filisin doktor baba

    Filisin doktor baba

    Filisin doktor baba

    Filisin doktor baba

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