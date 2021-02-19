Filistin'de tutuklu genç sperm kaçırarak baba oldu

Filistin'de tutuklu genç sperm kaçırarak baba oldu

İsrail hapishanesinde 11 yıldır tutuklu olan Muhammed Yusuf-el Kudrai sperm kaçırarak baba oldu.

Filistinli Muhammed Yusuf-el Kudrai, İsrail ordusunun 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyon sırasında tutuklanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail, dört yıldır ailesinin Muhammed Yusuf'u ziyaret etmesini engelliyordu.

ENGELLERE RAĞMEN BABA OLDU

İsrail hapishanesindeki Kudra, İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen "sperm kaçırma" yöntemiyle baba oldu.

Tutuklu babanın kız kardeşi Menal ise birkaç başarısız girişimin ardından başarılı bir operasyonla hapishanedeki kardeşinin bebek sahibi olduğunu aktardı.

Filistin'de tutuklu genç sperm kaçırarak baba oldu VİDEO



''SEVİNCİMİZ YARIM KALDI''

Bebeğin doğumuyla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyen kız kardeş, "Kardeşimin 4 buçuk yıl daha hapishanede kalacak olması yüzünden sevincimiz yarım kaldı." ifadelerini kullandı.

Filistinli esir ve tutuklularla ilgili kuruluşların verilerine göre, "sperm kaçırarak" tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen çocuk sayısı 96'ya yükseldi.