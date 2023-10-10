Filistin'den Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım için güvenli koridor talebi Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bölgeye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılmasını istedi.

AA & Ensonhaber

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırılarının etkisini görüşmek üzere hükümet yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Filistin Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda, "Gıda ve tıbbi yardımların ulaşımı için güvenli koridorların açılmasını talep ediyoruz" diyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'ye yardımların ulaşımı ve yaralıların Mısır'a sevki için uluslararası yetkililerle iletişimini sürdürdüğünü aktardı.

"Bazı aileler tümüyle katledildi"

Dost ve kardeş ülkelere Gazze'ye yapılan saldırıların durdurulması yönündeki çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunan Iştiyye, yoğun saldırılara maruz kalan Gazze'de bazı ailelerin tümüyle katledildiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki hastanelerin sağlık malzemeleri ve personeli konusunda ciddi sıkıntılar çektiği, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce yaralının kurtarılması için harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Gazze'deki elektrik ve su kesintisinin de insani bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.