Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
473.968
-1.49%
BTXN Coin
12.64
-2.39%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Filistin'den İsrail'e, öldürülen Filistinli çocuk tepkisi

    Batı Şeria'daki gösterilerde İsrail askerleri tarafından bir Filistin çocuk öldürülmüştü. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.
    • 28.05.2022 - 05:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filistin'den İsrail'e, öldürülen Filistinli çocuk tepkisi

    Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı yapılan gösterilerde 1 Filistinli çocuk öldü ve en azn 20 Filistinli yaralandı.

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.

    "İsrail askerlerinin öldürme kastıyla.."

    Açıklamada,"İsrail askerlerinin, öldürme kastıyla Filistinli çocukların vücutlarının üst kısımlarını hedef almaya devam ettiğini" ifadelerini kullandı.

    Zeyd Muhammed Said Ganim isimli 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin, "terör eylemi" olduğunu ifade eden Iştiyye, bu yapılanın, "İsrail'i boykot edecek ve işlenen suçun faillerinin cezasız kalmamasını sağlayacak uluslararası kararların aktif hale getirilmesini gerektirdiğini" aktardı.

    Filistin Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, yaşananın, siyasi ve askeri düzeyde verilen talimat ve direktiflere göre İsrail güçleri tarafından sahada gerçekleştirilen infaz suçlarından biri olduğunu kaydetti.

    Filistin den İsrail e, öldürülen Filistinli çocuk tepkisi #1

    "İsrail sorumlu"

    AA2nın haberine göre Bakanlık, işlenen suçun sonuçları ve sahadaki yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

    Filistin Sağlık Bakanlığı, Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim'in müdahaleye karşın kurtarılamadığını duyurmuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Kastamonu'da ekmek arasına uyuşturucu sakladı
    3. Sayfa

    Kastamonu'da ekmek arasına uyuşturucu sakladı

    Şanlıurfa’da, eczaneye tüfekli saldırı kameraya yansıdı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da, eczaneye tüfekli saldırı kameraya yansıdı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir