Filistin'den İsrail'e, öldürülen Filistinli çocuk tepkisi

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı yapılan gösterilerde 1 Filistinli çocuk öldü ve en azn 20 Filistinli yaralandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.

"İsrail askerlerinin öldürme kastıyla.."

Açıklamada,"İsrail askerlerinin, öldürme kastıyla Filistinli çocukların vücutlarının üst kısımlarını hedef almaya devam ettiğini" ifadelerini kullandı.

Zeyd Muhammed Said Ganim isimli 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin, "terör eylemi" olduğunu ifade eden Iştiyye, bu yapılanın, "İsrail'i boykot edecek ve işlenen suçun faillerinin cezasız kalmamasını sağlayacak uluslararası kararların aktif hale getirilmesini gerektirdiğini" aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, yaşananın, siyasi ve askeri düzeyde verilen talimat ve direktiflere göre İsrail güçleri tarafından sahada gerçekleştirilen infaz suçlarından biri olduğunu kaydetti.

"İsrail sorumlu"

AA2nın haberine göre Bakanlık, işlenen suçun sonuçları ve sahadaki yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim'in müdahaleye karşın kurtarılamadığını duyurmuştu.