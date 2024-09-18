Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu ilk tasarı kabul edildi Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi..

AA & Ensonhaber

BM, İsrail'in işgaline son vermesini talep eden Filistin karar tasarısını oyladı..

Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, dünkü genel kurul toplantısını, “Filistinliler’in varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu” söyleyerek ve “İsrail'in kendilerini prangaya vurduğunu” söyleyerek açtı.

Mansur, İsrail'in on yıllardır süren işgalinin sona erdirilmesini ve Filistinliler’in barış ve özgürlük içinde yaşamak üzere evlerine dönebilmelerini talep etti.

124 OYLA KABUL EDİLDİ

193 üyeli Genel Kurul, bugün Filistin'in ilk tasarısını oyladı.

İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi..

Tasarı; İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki “yasadışı varlığına” bir yıl içinde son vermesini, askeri güçlerini geri çekmesini ve tüm yerleşimcileri tahliye etmesini içeriyor..