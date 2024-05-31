Filistinliler, İsrail'in ağır saldırılarının yanı sıra uyguladığı insanlık dışı abluka nedeniyle de zor günlerden geçiyor.
İçme suyu sorunu yaşanan Filistin topraklarında sivil altyapının ağır hasar alması, insani krizi her geçen gün derinleştiriyor.
Filistinli Ahmed Afana, su krizinin üstesinden gelebilmek için deniz suyunu kendi imkanlarıyla arıtıyor.
Temiz suya erişim mücadelesi
Afana, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Deyr Belah'a göç etmek zorunda kaldı.
Filistinli Ahmed ve beraberindekiler, saldırılar nedeniyle temiz suya erişmekte zorlanıyor.
Kömür, taş ve pamuk kullanıyor
Çareyi deniz suyunu arıtmakta bulan Afana, kömür, taş ve pamuk gibi malzemeler kullanıyor.
Ahmed, bu malzemeleri katmanlar halinde kullanıyor. Bidona doldurduğu söz konusu malzemelerden deniz suyunu geçirerek içmeye uygun hale getiriyor.
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