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Filistinli aktivist, bombalı saldırıda can verdi

Filistinli aktivist, bombalı saldırıda can verdi

İsrail güçleri tarafından park halindeki bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Aren Al-Aswad grubunun üyesi Filistinli aktivist Tamer Al-Kilani hayatını kaybetti.