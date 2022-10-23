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Filistinli aktivist, bombalı saldırıda can verdi
İsrail güçleri tarafından park halindeki bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Aren Al-Aswad grubunun üyesi Filistinli aktivist Tamer Al-Kilani hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 23.10.2022 - 12:46
- Güncelleme : 23.10.2022 - 13:51
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde korku dolu anlar yaşandı.
Nablus kentinde yaşanan olayda, motosiklete yerleştirilen patlayıcı infilak etti.
1 kişi hayatını kaybetti
Aren Al-Aswad grubu üyesi Tamer Al-Kilani'nin yoldan geçtiği esnada yaşanan şiddetli patlamada Al-Kilani hayatını kaybetti.
Aren Al-Aswad grubu tarafından paylaşılan görüntülerde, motosikletin olaydan kısa bir süre önce park edildiği görüldü.
Grup, Filistin halkına yaptığı çağrıda direnişe destek verilmesini ve Tamer Al-Kilani'nin cenazesine katılım sağlanmasını istedi.
"Sert cevap vereceğiz"
Öte yandan, Aren Al-Aswad grubu İsrail işgaline ve Al-Kilani'nin ölümüne sert bir cevap vereceklerini açıkladı.
Filistinli aktivist, bombalı saldırıda can verdi ViDEO