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    Filistinli aktivist, bombalı saldırıda can verdi

    İsrail güçleri tarafından park halindeki bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Aren Al-Aswad grubunun üyesi Filistinli aktivist Tamer Al-Kilani hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 13:51
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    Filistinli aktivist, bombalı saldırıda can verdi

    Filistin’in Batı Şeria bölgesinde korku dolu anlar yaşandı.

    Nablus kentinde yaşanan olayda, motosiklete yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Aren Al-Aswad grubu üyesi Tamer Al-Kilani'nin yoldan geçtiği esnada yaşanan şiddetli patlamada Al-Kilani hayatını kaybetti.

    Aren Al-Aswad grubu tarafından paylaşılan görüntülerde, motosikletin olaydan kısa bir süre önce park edildiği görüldü.

    Grup, Filistin halkına yaptığı çağrıda direnişe destek verilmesini ve Tamer Al-Kilani'nin cenazesine katılım sağlanmasını istedi.

    "Sert cevap vereceğiz"

    Öte yandan, Aren Al-Aswad grubu İsrail işgaline ve Al-Kilani'nin ölümüne sert bir cevap vereceklerini açıkladı.

    Filistinli aktivist, bombalı saldırıda can verdi ViDEO

    Filistinli aktivist, bombalı saldırıda can verdi #1


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