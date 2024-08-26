Filistinli anne saldırıda ölen çocuğuna ninni ile veda etti İsrail'in kanlı saldırıları sonucu hayatını kaybeden oğluna gözyaşları içinde ninni söyleyerek veda eden annenin görüntüsü yürekleri burktu.

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Haber Merkezi

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in saldırıları 7 Ekim'den beri durmaksızın sürüyor.

Hain İsrail ordusunun kanlı saldırıları sonucu küçük çocuklar kimsesiz kalırken, anne ve babalar ise çocuklarının ölümüne şahit oluyor.

KÜÇÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Abluka altına alınan Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı demeden sivilleri hedef alan İsrail ordusunun katliamı, bölgedeki insani krizi her geçen gün derinleştiriyor.

Son olarak İsrail'in hava saldırılarında yaralanan küçük bir çocuk hayatını kaybetti.

OĞLUNUN SOĞUK BEDENİNE SARILDI

Oğlunun battaniyeye sarılmış soğuk bedeniyle karşılaşan annenin görüntüleri ise yürekleri burktu.

Feryat eden yaslı anne, çocuğunun ellerini bir an olsun bırakmadı.

NİNNİ SÖYLEYEREK VEDA ETTİ

Çocuğunun soğuk ellerini tutan kadın, son vedasını gözyaşları içinde ninni söyleyerek yaptı.

Bir gazeteci tarafından kayda alınan o anlar, adeta Gazze'de yaşanan içler acısı durumun kanıtı niteliğindeydi.