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- Filistinli Baba: Eşim ve 3 çocuğum bayramlıklarını giyip şehit oldu
Filistinli Baba: Eşim ve 3 çocuğum bayramlıklarını giyip şehit oldu
İşgalci İsrail’in Gazze’ye düzenlediği vahşi saldırılarda eşi ve 3 çocuğunu şehit veren babanın hastanedeki konuşması Allah’a olan teslimiyetin bir örneği oldu.
- AA
- 16.05.2021 - 18:27
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28'si çocuk 145 Filistinli şehit oldu, 1000'den fazla Filistinli yaralandı.
Şehit düşen Filistinliler'in aileleri ise kameralara yansıdı.
İsrail'in saldırılarında eşini ve çocuklarını kaybeden babanın videosu izleyenlerin yüreklerini dağladı.
HER HALİME HAMDOLSUN DEDİ, ZULME BOYUN EĞMEDİ
Filistinli baba, "Karım ve çocuklarım kardeşlerine bayramlaşmaya gittiler. Masum çocuklar bayramlıklarını giyip çıktı. Kardeşlerinin evini havaya uçurdular. Her halime hamdolsun" dedi.
Filistinli Baba: Eşim ve 3 çocuğum bayramlıklarını giyip şehit oldu VİDEO
ACILI BABANIN TEK TESELLİSİ SAĞ KALAN EVLADI
Öte yandan ailesi İsrail saldırılarında şehit düşen acılı baba, sağ kurtulan tek evladına tutunarak yaşama devam edeceğini söyledi.