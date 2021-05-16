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Filistinli Baba: Eşim ve 3 çocuğum bayramlıklarını giyip şehit oldu

Filistinli Baba: Eşim ve 3 çocuğum bayramlıklarını giyip şehit oldu

İşgalci İsrail’in Gazze’ye düzenlediği vahşi saldırılarda eşi ve 3 çocuğunu şehit veren babanın hastanedeki konuşması Allah’a olan teslimiyetin bir örneği oldu.