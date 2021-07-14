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    Filistinli baba ile kızı 8 yıl sonra kavuştu

    8 yıl önce İsrail güçleri tarafından tutuklanan Medhat Al-Issawi, serbest bırakıldı. Issawi ile 8 yaşındaki kızı Leyla’nın ilk kez sarıldığı anlar, duygusal anlar yaşattı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 17:43
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    Filistinli baba ile kızı 8 yıl sonra kavuştu

    Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail güçleri tarafından tutuklanan Filistinli Medhat Al-Issawi, 8 yıl sonra serbest bırakıldı.

    İsrail mahkemesinin kararI ile Kudüs'te yer alan Al-Isawiya'daki evinden 3 gün süreyle uzaklaştırılan Issawi, ailesi ile kız kardeşinin evinde buluştu.

    COŞKU İLE KARŞILANDI

    Issawi, aile tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

    Filistinli Issawi'nin, 8 yaşındaki kızı Leyla ile ilk kez buluştuğu anlar ise duygu dolu anlar yaşattı.

    Filistinli baba ile kızı 8 yıl sonra kavuştu VİDEO

    “HAYATIMDA İLK DEFA BABAMA SARILDIM”

    Babası hapisteyken dünyaya gelen Leyla, “Hayatımda ilk defa babama sarıldım şimdi, çok mutluyum. Babam özgürlüğüne kavuştuğu için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

    Filistinli baba ile kızı 8 yıl sonra kavuştu #1

    Filistinli baba ile kızı 8 yıl sonra kavuştu #2

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