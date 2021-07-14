8 yıl önce İsrail güçleri tarafından tutuklanan Medhat Al-Issawi, serbest bırakıldı. Issawi ile 8 yaşındaki kızı Leyla’nın ilk kez sarıldığı anlar, duygusal anlar yaşattı.

Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail güçleri tarafından tutuklanan Filistinli Medhat Al-Issawi, 8 yıl sonra serbest bırakıldı.

İsrail mahkemesinin kararI ile Kudüs'te yer alan Al-Isawiya'daki evinden 3 gün süreyle uzaklaştırılan Issawi, ailesi ile kız kardeşinin evinde buluştu.

COŞKU İLE KARŞILANDI

Issawi, aile tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

Filistinli Issawi'nin, 8 yaşındaki kızı Leyla ile ilk kez buluştuğu anlar ise duygu dolu anlar yaşattı.

Filistinli baba ile kızı 8 yıl sonra kavuştu VİDEO



“HAYATIMDA İLK DEFA BABAMA SARILDIM”

Babası hapisteyken dünyaya gelen Leyla, “Hayatımda ilk defa babama sarıldım şimdi, çok mutluyum. Babam özgürlüğüne kavuştuğu için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.