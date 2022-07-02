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    Filistinli gazeteceyi öldüren kurşun ABD'ye yollanacak

    İsrail tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Abu Akleh'i vuran kurşunun adli soruşturma kapsamında ABD'ye gönderileceği açıklandı.
    • 02.07.2022 - 22:28
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    Filistinli gazeteceyi öldüren kurşun ABD'ye yollanacak

    Filistin hükümeti, İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh’i öldüren kurşunun adli soruşturma için ABD’ye gönderileceğini açıkladı.

    "Mermiyi ABD'ye göndermeye karar verdik"

    Filistin Başsavcısı Ekrem el-Khatib konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mermiyi inceleme için ABD'ye göndermeye karar verdik" dedi. Filistin hükümeti yürütülen soruşturma ile gazeteci Abu Akleh’in bir İsrail askeri tarafından kasıtlı şekilde vurulduğunu bildirmişti. İsrail ise suçlamayı reddederek, kendi soruşturmasını sürdürdüğünü açıklamıştı.

    Filistinli gazeteceyi öldüren kurşun ABD ye yollanacak #1

    İsrail güçleri tarafından öldürülmüştü

    İHA'nın haberine göre muhabir Abu Akleh, 11 Mayıs tarihinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


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