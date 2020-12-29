Filistinli gruplardan, ortak askeri tatbikat

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların askeri kanatları, ortak askeri tatbikata başladı. Geniş katılımlı tatbikatta kullanılan insansız hava aracı dikkat çekti.

Gazze'deki Filistinli gruplar, ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Fetih hareketi hariç Gazze'deki diğer Filistinli grupların askeri kanatlarını çatısı altında barındıran "Direniş Gruplarının Ortak Odası" tarafından gerçekleştirilen tatbikatın, savaşçıların yeterliliğini ve çeşitli koşullarda savaşma hazırlığını artırmayı amaçladığı belirtildi.

"ORTAK ÇALIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ"

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza düzenlediği basın toplantısında, "Zor Köşe adını verdiğimiz bu tatbikat, direniş gruplarının askeri kanatları arasındaki ortak çalışma ve iş birliğini artırmayı hedefliyor." dedi.

Tatbikatı, "Direnişin savaşa hazır olma durumunu kalıcı olarak artırma çabalarının somutlaşmış hali" şeklinde de ifade eden Ebu Hamza, çeşitli senaryoların uygulanacağı tatbikatta gerçek mühimmat kullanılacağını aktardı.

"HALKA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI HAZIRIZ"

Halka yönelik herhangi bir savaşa karşılık verme konusunda ortak karar alabilme gücüne sahip oldukları mesajı verdiklerini kaydeden Ebu Hamza, İsrail'i Filistin halkına karşı herhangi bir saldırıya kalkışmaması konusunda uyararak "Aksi takdirde karşısında güç ve birlik bulacaktır." ifadesini kullandı.

EV YAPIMI İHA

Filistinli grupların askeri kanatları, Ebu Hamza'nın konuşmasının ardından tatbikatlarına başladı.

Geniş katılımlı tatbikatta kullanılan silahların yanında havalandırılan insansız hava aracı ise dikkat çekti.