Filistinli illüstratör Aya: Gazze'de soykırım yaşanıyor Aya Ghanameh, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de oluşan tabloyu Ensonhaber yayınında anlattı. Filistinli illüstratör, 'kolektif kurtuluş şart' vurgusu yaptı.

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Özel Haber

Gazze'de ağır yıkıma ve on binlerce ölüme yol açan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanıyor.

Filistinli illüstratör, yazar ve görsel tasarımcı Aya Ghanameh, Ensonhaber yayınına bağlanarak bölgeye ilişkin görüşlerini paylaştı. Filistinli ailelerin sesi olma çabalarına da değindi.

Ailesinin çoğunun Batı Şeria'da olduğunu söyleyen Aya, "Gazze'deki mevcut durum, 7 Ekim'de başlamadı." dedi.

Dünyadaki en yoğun yerleşimlerden biri

Gazze Şeridi'ni "dünyadaki en yoğun yerleşimlerden biri" olarak tanımlayan Aya, "2 milyon insan tutsak. Bunların yarısı, yani 1 milyonu çocuk." ifadesini kullandı.

"Soykırım 7 Ekim'de başlamadı"

Gazze'de ortalama yaşın 14 olduğunu anlatan Filistinli, "Suyun yüzde 97'si içilemez durumda." dedi ve ekledi:

Tüm bunları düşünürsek, Gazze ayrıca sürekli olarak bombalanıyor da... Gazze'de şu anda olup bitenler bir soykırımdır.



Ama bu soykırım 7 Ekim'de başlamadı. Uzun süredir devam ediyor.

"Kurtuluşumuz için buna ihtiyaç duyuyoruz"

Aya Ghanameh, Filistin konusundaki çizimlerinden de bahsetti. Çalışmalarının çoğunun, Filistin'in sözlü tarihini belgelemeye dayandığını anlattı.

Büyüklerinden kalan hikayeleri aktardığını söyleyen Aya, şu ifadeleri kullandı:

Dolayısıyla bu hikayelerin geçmişi anlamak ve tanımak için bir kaynak olarak kullanılma potansiyeli taşıdığı anlayışıyla çalışıyorum. Karşılığında ise geleceği inşa ediyoruz.



Bunun kavranması için radikal hayal gücü eylemlerinin şart olduğuna inanıyorum. Bu da kolektif kurtuluşumuz için ihtiyaç duyduğumuz bir şey.

"Filistin halkının var olmadığı yönündeki anlatımlara karşı çıkıyor"

Filistinli illüstratörün ilk kitabı, "Bu Zeytin Ağaçları" anlamına gelen "These Olive Trees" adlı çalışma... Aya, eserini değerlendirirken şunları söyledi: