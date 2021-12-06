Filistinli tutuklular, İsrail polisleri tarafından darbedildi

İsrail Sulh Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesi Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 5 kişinin de aralarında bulunduğu 8 Filistinli tutuklu, polisler tarafından darbedildi.

Gilboa Hapishanesi’nden 6 Eylül’de kaçtıktan sonra yakalanan 6 Filistinli tutukludan 5’i ve onlara yardım ettikleri iddia edilen 3 Filistinli tutuklu, İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan İsrail Sulh Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşma öncesi 8 tutuklu ve beraberlerindeki savunma heyeti, İsrail polisleri tarafından darbedildi.

“BASINA KONUŞMAYA BAŞLADIKLARINDA SALDIRIYA UĞRADILAR”

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti tarafından atanan savunma heyetinden avukat Cemil Saadet, şu ifadeleri kullandı:

“Mahkumlar basına konuşmaya başladıklarında saldırıya uğradılar ve bulundukları odaya geri alındılar.





“SAVUNMA EKİBİ DE SALDIRIYA UĞRADI”

Tutukluların darbedilerek saldırıya uğramasının yanı sıra savunma ekibi de saldırıya maruz kaldı. Diğer avukatlar da mahkeme salonundan çıkarıldı. Mahkemede avukat kadrosuna ve tutuklulara yönelik saldırıya ilişkin şikayette bulunma sürecindeyiz.”

Mahkeme heyeti, basın mensuplarının da salondan çıkarılmasının ardından tutukluların 6 Ocak'ta mahkemeye çıkarılması yönünde karar aldı.

TÜNEL KAZARAK KAÇMIŞLARDI

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda, 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince tekrar yakalanmıştı.

Öte yandan hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül sabaha karşı ele geçirilmesiyle firar eden tüm Filistinli tutuklular yakalanmıştı.