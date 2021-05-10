Devam eden İsrail zulmüne rağmen direnmeye devam eden Filistinliler, kendilerine atılan mermilerin boş kovanlarını toplayarak Mescid-i Aksa şekli oluşturdu.

İsrail güçleri Filistinlilere yönelik uyguladığı baskı ve işgal politikaları nedeni ile bölgede tansiyon tırmanmaya devam ediyor.

Günlerdir Kudüs’te devam eden şiddet olaylarında, Filistinlilere İsrail güçleri tarafından ses bombaları, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale edildi.

KOVANLAR AVLUDA BİRİKTİ

Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanları hedef alan saldırıların yanı sıra Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere atılan mermilerin boş kovanları, Mescid-i Aksa’nın avlusunda biriktirildi.

Bir grup Filistinli, biriken boş kovanlarla Mescid-i Aksa’nın şeklini oluşturdu.

Filistinliler, oluşturdukları şekiller ile İsrail saldırılarına rağmen ayakta durmaya ve Kudüs’ü savunmaya devam edecekleri mesajını verdi.

MESCİD-İ AKSA’YA SALDIRILMIŞTI

Kadir Gecesi münasebeti ile teravih namazlarını Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da eda etmek isteyen Müslümanlara, İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlenmiş ve çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

205 KİŞİ YARALANMIŞTI

7 Mayıs tarihinde de Mescid-i Aksa’ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırılmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü.

Ayrıca, Mescid-i Aksa içerisinde nöbet tutan Filistinliler de İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalmıştı.

Filistin Kızılayı, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 278 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Filistinliler, boş mermi kovanları ile Mescid-i Aksa’yı resmetti VİDEO

