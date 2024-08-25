Filistinliler göç etmeye devam ediyor İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin Deyr el-Belah'ın doğudaki bölgelerde yaşayan Filistinlilerden "insani bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından göç yeniden başladı.

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AA

İsrail, "güvenli bölge" ilan ettiği ve Filistinli vatandaşları yönlendirdiği yerleri de vurmaya başladı.

Açık hava hapishanesine dönen Gazze'de tek bir güvenli yer kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin Deyr el-Belah, Gazze'nin doğusundaki bölgelerde yaşayan Filistinlilerden "insani bölgelere" gitmelerini istedi.

Bunun üzerine açlık ve susuzlukla sınanan binlerce masum sivil, bir kez daha göç yoluna koyuldu.

GÖÇ YOLU HİÇ BİMİYOR

Yanlarına birkaç parça eşya ve yiyecek alan binlerce Filistinli Deyr el-Belah'ı terk etmeye başladı.

Adraee, El-Masdar, El-Meğazi, El-Harat, El-Besatin, El-Ensar, Ed-Dimsa, Es-Safa ve Es-Sidra belediyeleri ile Deyr Belah'ın doğusu ve Deyr'in doğu kavşağındakilere bu bölgeleri boşaltarak "insani bölgelere" intikal etmeleri çağrısı yapmıştı.

İsrail ordusu 17 Ağustos'ta da Meğazi dahil Gazze'nin orta kesimindeki bölgelerde yaşayanlardan derhal evlerini terk etmelerini istemişti.

ZORUNLU GÖÇ, SİSTEMATİK BİR SİLAH

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor. İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)