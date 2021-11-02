Balfour Deklarasyonu’nun 104’üncü yıl dönümünde İngiltere Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapan Filistinliler, İngiltere’ye özür çağrısı yaptı.

Filistin toprakları üzerinde Yahudi devleti kurulma sürecini hızlandıran 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu’nun 104’üncü yıl dönümünde, aralarında Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’in de bulunduğu bir grup Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan İngiltere Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Şeyh Hüseyin, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, “Bu deklarasyonla devlet sözü, hak sahibi olmayanlar tarafından hak etmeyenlere verildi. Filistinliler o günden bugüne sabır ve metanetle bunu reddediyor.” dedi.

“İNGİLTERE BU MEŞUM DEKLARASYONUN SORUMLUSUDUR”

Şeyh Hüseyin, Filistin halkının hala bu toprakların meşru sahibi olduğuna dikkati çekerek, “İngiltere, devlet ve hükümet olarak bu meşum (hayırsız) deklarasyonun sorumlusudur. Dolayısıyla Filistin halkına karşı siyasi ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmelidir.” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN HALKINA TAZMİNAT ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Fetih Hareketi sorumlularından Hatem Abdulkadir de Filistin halkının kendi toprakları üzerinde bağımsız ve egemen bir devlet kurma taleplerinden vazgeçmeyeceğine vurgu yaparak, İngiltere’nin manda döneminde yaşanan olaylar nedeniyle Filistin halkına tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Abdulkadir ayrıca, Balfour Deklarasyonu nedeniyle İngiltere’nin özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Gösterinin sonunda Şeyh Hüseyin ve beraberindeki heyet İngiltere Konsolosluğu'na protesto mektubunu teslim etti.

BALFOUR DEKLARASYONU

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, 2 Kasım 1917'de Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektupta, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.