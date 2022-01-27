Filistinliler, Kudüs'te akşam saatlerinden itibaren yağışın bastırmasıyla sokaklarda karın keyfini sürdü.

Kar yağışı, işgal altındaki Doğu Kudüs, Ramallah ve Nablus kentleri dahil olmak üzere Filistin genelinde etkili oldu.

KARTOPU SAVAŞI YAPTILAR

Başta çocuklar olmak üzere karın yağmasını fırsat bilen her yaştan Kudüslü, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in Şam Kapısı çevresinde toplanarak kartopu savaşı yaptı.

Çevredeki araçlar da korna çalarak kar sevincine eşlik etti.

Filistinliler Kudüs'te yağan karın keyfini çıkardı - VİDEO

İLK YARDIM EKİPLERİ GÖREVDE

'Sema el-Kudüs Sağlık Ekipleri' adlı sivil toplum kuruluşunun ilk yardım ekipleri de Şam Kapısı'nda görev başındaydı.

İlk yardım görevlisi Kamil Tikeybi, kar yağışı nedeniyle 24 saat esasına göre sağlık hizmeti vermek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

"YARDIMLARIMIZ SÜRECEK"

Kar yağışı etkisini yitirene kadar sahada hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Tikeybi, "Allah'ın izniyle bir tehlike oluşmayacağını umuyoruz. Belediyenin sağladığı destekle yardımlarımızı sürdüreceğiz. Mevcut şartlarda hizmete hazır olmamız gerekiyor. Bu yüzden insanların yanındayız ve onlara yardım ediyoruz." diye konuştu.

Kar yağışının sabaha kadar sürmesi, ardından yerini yağmura bırakması bekleniyor.