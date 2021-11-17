Filistinliler, Kudüs’teki yıkım kararını protesto etti

Kudüs’te yer alan Al-Tur bölgesinde Filistinliler, İsrail mahkemesi tarafından evleri hakkında çıkartılan yıkım kararına evlerinin önünde toplanarak tepki gösterdi.

İsrail, işgali altındaki Kudüs’te yerel halkın tepkilerine rağmen yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Kudüs’ün Al-Tur bölgesinde bir apartmanda yaşayan aileler, İsrail mahkemesinin evlerini bu hafta içinde evlerinin yıkılması ve İsrailli yetkililere bu ayın sonuna kadar 2 milyon Yeni İsrail Şekeli ödemeleri kararına tepki göstererek, yıkımla tehdit edilen apartmanlarının önünde bir araya geldi.

APARTMANDA 10 AİLE YAŞIYOR

Gösteriye çok sayıda Filistinli Kudüs sakini katılırken, apartman sakini aileler, 2011 yılından bu yana oturdukları 5 katlı apartmanda toplamda 10 aile ve 71’den fazla kişinin yaşadığını ifade etti.

BİNANIN ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Kudüs konusu üzerinde araştırmacı Fakhry Abu Diab yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek yıkımla tehdit edilen binanın önünde bir araya geldiklerini kaydetti.

12 EYLÜL'E KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

İşgalci İsrail belediyesinin, ruhsat vermediği halde Filistinlilerin ruhsat almadığını iddia ettiğini belirten Abu Diab, mahkemenin ailelere 12 Eylül’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkmaları için süre verdiğini, yoksa sonrasında İsrail güçlerinin apartmanı yıkacağını ve ceza ödeyeceklerini bildirdiğini aktardı.

Abu Diab, bunun İsrail güçlerinin izlediği uluslararası hukuku çiğneyen bir politika oluğuna dikkat çekti.