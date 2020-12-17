Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı, BM'de ezici bir çoğunlukla desteklendi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada ezici bir çoğunlukla Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı desteklendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 168 lehte, 5 aleyhte ve 10 çekimse oy ile Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ile ilgili karar taslağı ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Filistin Dışişleri Riyad Malki yaptığı açıklamada, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını teyit eden karar taslağı lehine oy veren ülkelere teşekkür etti. Malki, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak adına tüm halkların haklarını korumak için yükümlülüklerini ve kararlarını yerine getirecek mekanizmaların kurulması çağrısında bulundu.

"FİLİSTİN HALKININ HAKLARI DEVREDİLEMEZ"

BM’ye üye devletleri Filistin halkının devredilemez haklarını korumaya çağıran Bakan Malki, İsrail işgaline, ihlallerine ve suça teşvik eden haydut devletlere karşı pratik önlemler alınmasını istedi.

Malki, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına karşı oy kullanan ülkelerin ise konumlarının yasal ilkelerden uzak olduğunu belirterek, bu ülkeleri İsrail’in sömürgeciliğine ve insanlığa karşı suçlarına ortak olduğunu vurguladı.