Financial Times, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu yazdı

İngiltere merkezli gazete, DEVA ve Gelecek partilerinin liderlerini mercek altına aldı.

AK Parti'den koparak yeni siyasi partileriyle yollarına devam eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, Financial Times'a haber oldu.

Londra merkezli gazete, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, partisini geçen yıl mart ayında kurduğunu anımsattı.

"BABACAN, GENİŞ SEÇMEN KİTLESİNİ HEDEFLİYOR"

Babacan'ın, "sağ ve sol kesimden" geniş bir seçmen kitlesini kazanmayı amaçladığı aktarıldı.

Bir yılın ardından Babacan'ın partisinin ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin "beklenilen popülerlik düzeyine" ulaşamadığı, her iki partinin oy oranlarının ortalama yüzde 2-3 düzeylerinde kaldığı kaydedildi.

"GELECEK PARTİSİ YÜZDE 5'E ULAŞABİLİR"

Haberde, Babacan'a kıyasla Davutoğlu'nun "hükümete daha büyük bir tehdit oluşturduğu ve Gelecek Partisi'nin yüzde 5 oy oranına ulaşabileceği" savunuldu.

Konuyla ilgili başka bir görüşe yer verilirken, "Babacan daha olası bir seçim" ifadesi kullanıldı ve şöyle denildi:

"MUHAFAZAKAR SEÇMEN CHP'YE OY VERMEZ AMA..."

"İki genç parti daha geniş muhalefette önemli bir rol oynuyor. Muhafazakar bir seçmenin CHP'ye oy vermesi kolay değil ama kendi mahallelerinin çocukları olduğu için Babacan'a veya Davutoğlu'na oy verebilir."