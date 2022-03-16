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    Financial Times, Bayraktar TB2'nin özelliklerini yazdı

    Financial Times, Bayraktar TB2'nin özelliklerini yazdı

    Ukrayna ordusu tarafından kullanılan SİHA'lar, İngiltere'de gündem oldu. TB2 ve bu aracın taşıdığı mühimmatların özelliklerine yer verildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 09:35
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    Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, kendini birçok alandaki operasyonlarda kanıtlamasının ardından çeşitli ülkeler tarafından satın alındı.

    Bayraktar TB2'yi satın alan ülkeler arasında Ukrayna da bulunuyor.

    Ukrayna ordusu, Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta, diğer teçhizatlarının yanı sıra söz konusu SİHA'ları da kullanıyor.

    İNGİLTERE BASININDA GÜNDEM BAYRAKTAR TB2

    SİHA'ların özelliklerini paylaşan Financial Times gazetesi, "Moskova'nın yıldırım hızıyla ilerleyememesi, kompakt ekipman kullanımına çok şey borçlu." dedi.

    24 saate kadar havada kalabilen TB2'nin birçok hava savunma sisteminin menzili dışında, yaklaşık 6 bin metrede görev yaptığı kaydedildi.

    LAZER GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT

    SİHA'daki göstergenin hedefi lazerle işaretlediği, ardından mühimmattaki güdüm sayesinde hedefin vurulduğu belirtildi.

    Dört adede kadar lazer güdümlü mühimmatın TB2'ler tarafından taşınabildiğine dikkat çekildi.

    8 KİLOMETREDEN VURABİLİYOR

    Mini Akıllı Mühimmat olan MAM-C'nin daha hafif zırhlı araçları, MAM-L'nin ise ana muharebe tanklarını imha etmek için tasarlandığı kaydedildi.

    Menzilin fırlatma yüksekliğine bağlı olduğu, ancak 8 kilometreye kadar çıkabildiği aktarıldı.

    Financial Times, Bayraktar TB2 nin özelliklerini yazdı #1

    Financial Times, Bayraktar TB2 nin özelliklerini yazdı #2

    Financial Times, Bayraktar TB2 nin özelliklerini yazdı #3


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