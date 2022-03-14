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    Financial Times: Çin, Ukrayna'da can alıcı kararla karşı karşıya

    Financial Times: Çin, Ukrayna'da can alıcı kararla karşı karşıya

    İngiltere merkezli gazete, Rusya'nın askeri destek istediği iddialarının ardından Pekin'in vereceği kararın kritik olduğunu yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 17:20
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    Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken New York Times, Rusya'nın Çin'den askeri destek istediğini yazdı.

    Moskova yönetiminin, Pekin'den askeri teçhizat ve yaptırımlar nedeniyle de ekonomik destek talebinde bulunduğu kaydedildi.

    UKRAYNA SAVAŞINDA ÇİN'İN TUTUMU

    Çin, iddiaları "ABD'nin dezenformasyonu" ifadesiyle yalanlarken, Financial Times'ta dikkat çeken bir analize yer verildi.

    "Şi Cinping, Ukrayna konusunda can alıcı bir kararla karşı karşıya" başlıklı yazıda, Çin'in Rusya ile "sınırsız" ortaklığının, Batı ile açık bir çatışma riski taşıdığı kaydedildi.

    SINIRSIZ ORTAKLIK

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna saldırısından önce Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Pekin'de görüştüğü, sonrasında iki ülkenin "sınırsız ortaklık" ilan ettiğine dikkat çekildi.

    "ABD VE NATO İLE VEKALET SAVAŞINA YOL AÇAR" YORUMU

    Söz konusu ortaklığın, Rusya'nın Çin'den askeri yardım talebinde bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından gelecek günlerde netleşebileceği ifade edilerek, "Şi, bu talebi kabul ederse, Çin Ukrayna'yı destekleyen ABD ve NATO ile vekalet savaşına giriyor olacak. Bu karar, Çin'i yükselten küreselleşmiş ekonomik sistemin sonunu getirebilir." denildi.

    Rus ordusuna silah sağlanmasının, Batı'dan Çin'e yönelik yaptırım, tüketici boykotu ve şirketlerin geri çekilmesi yönündeki çağrıları körükleyebileceği aktarıldı.

    Financial Times: Çin, Ukrayna da can alıcı kararla karşı karşıya #1
    Financial Times: Çin, Ukrayna da can alıcı kararla karşı karşıya #2


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