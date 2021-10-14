Financial Times: Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor

Financial Times, “Türkiye’nin savaş jeti arama çabaları Biden’ı sıkıştırıyor” başlığı ile bir analiz yayınladı. Makalede, hava savunma sistemlerindeki bağımsızlık vurgusu da dikkat çekti.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Laura Pitel imzalı makalede, "Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor" başlığı kullanıldı.

Ayrıca Türkiye'nin, hava savunma sistemlerinde kendi gücünü geliştirerek bağımsız olma çabasına da vurgu yapıldı.

Makalede, "Türkiye'nin savaş jeti sorunu var. Onlarca yıllık NATO üyesinin, ABD tarafından 100 adet yeni nesil F35'lerin teslimi iptal edildi. Bu uçaklar hava gücünün temelini oluşturacaktı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vladimir Putin'den hava savunma sistemi satın almasından dolayı bir ceza. Ankara bir gün hava güçlerini kendi geliştirdiği Türk yapımı savaş uçaklarıyla doldurmayı amaçlıyor. Fakat bu hava sistemi henüz hazır olmaktan çok uzak olduğu için eskimiş F-16'lara güvenmek durumundalar. Ankara'nın Washington'dan 40 adet yeni F-16 satın alma talebini anlaşılır kılıyor." denildi.

"BIDEN YÖNETİMİNİ SIKIŞTIRIYOR"

S-400 meselesinin Türkiye-ABD ilişkilerinde en belirgin kriz olduğunun vurgulandığı makalede, "Bu durum Biden yönetimini sıkıştırıyor. Herhangi bir önkoşul olmadan F-16 satışına yeşil ışık yakılması Türkiye'yi eleştirenler tarafından 'hoş görülmez yatıştırma' olarak görülür. Fakat F-16 satışı iptal edilirse Ankara'nın Rusya'ya yanaşması için yeni bir bahanesi olur." yorumu yapıldı.

"BATILILAR TALEBİN GERÇEK OLMASINDAN TELAŞ EDİYOR"

2019 senesinde Rusya’da düzenlenen bir hava savunma sistemi etkinliğinde Erdoğan’ın Su-57 cenk uçağını satın almayı önerdiğini de hatırlatan Financial Times, “Bazı Batılı yetkililer bu talebin gerçek olmasından telaş ediyor.” ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN BU BOŞLUĞU DOLDURMASI GEREKİYOR"

Gazeteye konuşan ve F-16 satışına onay verilmesini isteyen Avrupalı bir dış ilişkiler uzmanı ise, “Eğer Amerikalılar bu satışı onaylamazsa Türkiye ne meydana getirecek? Türkiye o zaman Rusya’dan ya da Çin’de satın alacak. Onların bu boşluğu doldurması gerekiyor.” dedi.